Piazza dei bambini. L’evento approda nelle frazioni

Ha preso il via ieri, a Lastra a Signa, "La Piazza dei Bambini", che quest’anno approda anche nelle frazioni. Tutti i mercoledì, fino al 3 luglio tappa dunque a Ginestra Fiorentina, Malmantile, Lastra a Signa e Porto di Mezzo con un piccolo cinema viaggiante, clown, artisti di strada, giochi, animazioni e letture. A questo programma si aggiunge un appuntamento speciale nel giardino di Villa Caruso Bellosguardo, in programma il 6 settembre con lo spettacolo di teatro immersivo con visori di realtà virtuale "Alberi Maestri Kids" di Campsirago residenza. Mercoledì 19 giugno, in particolare, in località Poggione, a Malmantile (ore 18.30) "Il giardino delle storie" e quindi intrattenimento a cura del circolo Mcl La Sportiva. Alle ore 21.15 "Il cinemino viaggiatore" col corto-animato "Paris" di Elisa Milanesio (età consigliata 6+). Info e prenotazioni: [email protected], 371 1152940 (solo whatsapp).