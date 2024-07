Pian dell’Isola. Terminati i lavori di riasfaltatura

Sono stati ultimati i lavori di restyling delle arterie stradali di Pian dell’Isola. Con 125 mila euro, il Comune ha effettuato interventi di asfaltatura e rifacimento del manto bituminoso che hanno messo in sicurezza, hanno migliorato l’accessibilità e valorizzato l’intera area. Sono state anche installate due coppie di colonnine di ricarica veloce per auto elettriche, un ausilio diventato importante e molto richiesto e che è a servizio dell’area industriale, ma anche dei cittadini di zona. "Con queste opere è stata realizzata una prima importante riqualificazione della maggiore zona industriale del nostro territorio alla quale l’amministrazione comunale intende dare seguito con ulteriori interventi non appena si renderanno disponibili ulteriori risorse" commenta l’assessore ai lavori pubblici Alberto Mariotti che ha seguito l’intervento insieme al sindaco Giacomo Certosi.

Ma.Pl.