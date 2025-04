Piagge, obiettivo massima inclusione. Patto fra Comune, Sds e università

Percorsi ciclopedonali, “sani e sicuri”, tra l’housing sociale “In Sala”, l’housing sociale “Osteria Social Club” e la Casa di Comunità delle Piagge, nuove funzioni abitative nei due complessi per specifiche categorie come anziani, soggetti fragili o lavoratori e studenti fuori sede, organizzazione di iniziative di coinvolgimento della comunità. Sono i punti salienti del protocollo di intesa tra Comune, Società della Salute, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze e Abitare Toscana Srl oggetto di una delibera dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu approvata dalla Giunta di Palazzo Vecchio. Obiettivo, rendere il quartiere e in particolare lo spazio tra la Casa della Comunità, l’housing sociale dei due complessi presenti, In Sala e Osteria Social Club, e il Parco che verrà realizzato, sempre più inclusivi, sostenibili, attenti ai bisogni della comunità, della salute e del benessere. Il tutto applicando le strategie emerse dal progetto di ricerca “Quartieri Sani Hub”, realizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze grazie al bando Ricercatori a Firenze di Fondazione CR Firenze, e portando avanti le sperimentazioni già avviate da Abitare Toscana Srl, ,tramite il Fondo Housing Toscano e grazie alla legge della Regione Toscana 38/2021, per la promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione degli alloggi sociali.

Il gruppo di ricerca “Quartieri Sani Hub” del Dipartimento di Architettura (DIDA) ha sviluppato negli ultimi due anni una ricerca-azione interdisciplinare finanziata da Fondazione CR Firenze con il bando Ricercatori a Firenze, che ha avuto come caso di studio proprio le Piagge. La ricerca ha posto particolare attenzione alla Casa della Comunità e agli spazi limitrofi e a come rendere l’area più sana e inclusiva. Da qui, l’azione inserita nel protocollo, di incrementare con collegamenti ciclopedonali “sani e sicuri” i principali luoghi presenti nell’area (Casa di Comunità, parco inclusivo di nuova costruzione, housing In Sala, housing Osteria Social Club), per, da una parte, migliorare lo spazio urbano, dall’altra favorire il benessere e la salute dei cittadini del quartiere. Vanno in questa direzione anche l’impegno a promuovere sempre di più le attività sociali e terapeutiche sviluppate tra queste realtà e partecipare all’implementazione del parco delle Piagge per una sempre maggiore inclusività.