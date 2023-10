’Pezzi di Pace’, una mostra per riflettere

"Pezzi di Pace", che entrano come un soffio di contemporaneità nello storico Palazzo Bartolini Salimbeni. E’ l’installazione site-specific creata da Felice Limosani per la corte rinascimentale da cui si accede al museo di Roberto Casamonti. Il progetto, a cura di Sonia Zampini, direttrice della Collezione Casamonti, sarà visibile fino al 28 gennaio. "Pezzi di Pace" è un grande obelisco sospeso sopra uno specchio d’acqua. La superficie, fatta di lamina d’acciaio, riflette tutto quello che lo circonda, cambiando lentamente prospettiva, grazie al movimento rotatorio. "Ho concepito l’opera come un’installazione che partendo dall’esperienza estetica si avvale di rimandi poetici, simbolici e metaforici - spiega Limosani -. L’obelisco, nella sua condizione statica quanto estatica, rappresenta l’equilibrio tra concretezza e sogno. La rotazione allude al processo evolutivo della vita, mescolando riflessi e prospettive, verità e percezione". "L’obelisco è un simbolo, carico di storia, perfetto per questo luogo, con un potere quasi ipnotico - afferma Casamonti –. Pezzi di Pace è un titolo evocativo, in un periodo storico buio, dominato da guerre, disastri ambientali e ingiustizie sociali. Vorrei, con questa opera, contribuire a far sì che la pace possa compiersi in tutte le sue dimensioni per noi e per le generazioni future".

Olga Mugnaini