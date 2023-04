Isola d’Elba, riaprono i ristoranti e aumentano i controlli. Pesce sequestrato in un ristorante

Portoferraio, 22 aprile 2023 – Trenta chili di pesce congelato sottoposto a sequestro e 1.500 euro di sanzione amministrativa contestata in un ristorante di Marciana. Questo il risultato dei primi controlli svolti dai militari del Compartimento Marittimo di Portoferraio in questi giorni di riapertura degli esercizi commerciali di ristorazione dell’Isola d’Elba. Sono in arrivo i turisti in occasione dei ponti per la festa della Liberazione e del 1° Maggio, per cui la richiesta di prodotti ittici aumenta. La Guardia Costiera sta dunque aumentando i controlli.

I controlli verranno effettuati sull’Isola d’Elba, lungo tutta la intera filiera della pesca marittima, dai pescherecci in mare, ai luoghi di sbarco, pescherie e ristoranti. Gli illeciti amministrativi maggiormente riscontrati riguardano la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici e l’etichettatura carente nelle informazioni essenziali, tra cui la denominazione commerciale, il luogo e il metodo di produzione.