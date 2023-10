Performance di Nico Vascellari a Firenze tra arte e danza

Nico Vascellari atto secondo. Mentre è in corso al Forte Belvedere la mostra "Melma", dell’artista trevigiano è di nuovo protagonista oggi pomeriggio con una performance nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Il titolo dell’evento, che avrà luogo alle 18, è "Alessio" e sposa linguaggi diversi, quali l’arte e la danza. Saranno, infatti, alcuni danzatori a invitare gli spettatori a una riflessione sulle convenzioni e i codici della comunicazione non verbale.

Parte integrantee del grande progetto espositivo "Melma" e pensato da Vascellari per la città di Firenze, l’opera è realizzata grazie al sostegno di Italian Council – Edizione 12 del MiC ed entrerà a far parte delle collezioni del Museo Novecento. Dopo il “debutto“ a Palazzo Vecchio, il progetto verrà presentato successivamente anche presso Haus der Kunst di Monaco di Baviera e all’MSU di Zagabria in Croazia.