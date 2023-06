Performance degli studenti sulla Costituzione

La Costituzione è scesa in piazza grazie agli studenti del Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. Per un’intera mattina, ragazze e ragazzi hanno declamato, recitato, addirittura cantato gli articoli della carta costituzionale. Il loro palcoscenico è stato pubblico: nel verde del giardino dei Ponti, il parco urbano nel cuore del capoluogo e a pochi passi dalla loro scuola. Ma anche un’area vissuta in questi giorni dal clima piacevole, dove sono passati tanti cittadini che hanno potuto così apprezzare la performance di questi giovani: in molti si sono fermati ad ascoltarli e a ringraziarli per l’omaggio alla legge fondamentale della nostra Repubblica. Si è fermato il sindaco Francesco Casini, orgoglioso di questi giovani e della loro conoscenza della Costituzione.