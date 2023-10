Peretola, Giani: “Voglio arrivare alla realizzazione della pista”

Firenze, 6 ottobre 2023 – Sulla nuova pista dell'aeroporto di Peretola a Firenze “meno ne facciamo una questione politica e meglio è. Perché le questioni politiche impostate in termini di cortei pro e cortei contro non fanno altro che sclerotizzare le posizioni. Ribadisco che come presidente della Regione, e persona impegnata da una maggioranza e da un programma di governo, voglio arrivare alla realizzazione della pista che garantisca più sicurezza e meno impatto ambientale a Peretola”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo le affermazioni di Maria Elena Boschi, deputata di Iv, secondo la quale Giani sarebbe bloccato dal Pd sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze. Giani ha ricordato che si tratta di un progetto per realizzare “la pista declinata” che è “all'attenzione degli enti competenti che hanno presentato entro il 5 ottobre le loro osservazioni al progetto perché oggi sta partendo la conferenza dei servizi. Essendo favorevole a questa pista sono convinto che dobbiamo seguire gli iter amministrativi più che le manifestazioni di piazza e seguendo gli iter ad esempio sono il primo a essere convinto che il parco della piana si debba fare insieme all'aeroporto perché il parco ha un senso nel rendere una mitigazione territoriale dell'aeroporto”.

È la Regione, ha aggiunto Giani, che "ha fatto la convenzione con l'università, che lo sta progettando e che sta prevedendo risorse nel proprio bilancio per poterlo realizzare. Sono convinto che se andiamo sulle scelte amministrative ci troveremo su tante cose d'accordo”.

Quindi, ha concluso Giani, sulla necessità di "una pista declinata di 2.200 metri che alleggerisce i problemi di sicurezza e impatto ambientale, sono d'accordo con Maria Elena Boschi".