Perde il controllo della moto. Finisce fuori strada e muore a 31 anni. Lavorava all’Osteria del Borro

Tragico incidente nella tarda serata di mercoledì ai confini tra i comuni di Laterina Pergine e Loro Ciuffenna. A perdere la vita il trentunenne Giuseppe Martin Iannello, che in sella alla sua moto Kasawaki di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo assieme all’amico che era con lui facendo un volo nel campo adiacente di circa 40 metri che non gli ha dato purtroppo scampo. Iannello era una persona abbastanza nota in quelle zone, pur essendo nativo di Siracusa lavorava come pasticcere all’interno dell’Osteria del Borro dei Ferragamo e approfittando magari della serata mite, giusto per svagarsi un po’, era salito in sella alla sua moto per per quello che a tutti gli effetti è stato il suo ultimo, beffardo, viaggio sulle due ruote.