Percorso sensoriale tra rose e arte Itinerario tattile nel giardino fra le opere del maestro Folon

Un percorso sensoriale tra rose rare e antiche e i capolavori dell’artista Folon, appositamente pensato per le persone cieche e ipovedenti. Il Giardino delle Rose di Firenze diventa più accessibile, grazie ad un innovativo progetto sviluppato dalla Cooperativa Mare, realtà impegnata nella progettazione accessibile per favorire l’accesso alla cultura da parte di una quanto più ampia platea di fruitori. Realizzato grazie ad un finanziamento del Comune di Firenze e con il supporto di professionisti e associazioni che operano nell’ambito delle disabilità, come l’Unione Italiana Ciechi di Firenze e l’Associazione Quartotempo Firenze, il percorso è stato concepito come un itinerario tattile, in grado di far apprezzare il giardino attraverso il tocco.

L’elemento di assoluta novità riguarda la disponibilità di uno speciale podcast, che accompagnerà il visitatore passo dopo passo alla scoperta delle bellezze naturalistiche e scultoree presenti e che, a differenza di una tradizionale audio-guida, non è concepito come una lista classificatoria e analitica di ciò che è possibile scoprire all’interno del giardino, bensì come una fiaba motoria in grado di coinvolgere attivamente il visitatore.