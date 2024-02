Percorso lungo il Rimaggio chiuso: "Non si sa quando finiranno i lavori"

Da ottobre è chiuso, per la necessità di effettuare una serie di lavori di messa in sicurezza, il gettonatissimo percorso pedonale lungo il torrente Rimaggio che dal parco dell’Oliveta, porta a piazza Ginori e, al momento, non si sa quando potrà riaprire. Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi in risposta a una interrogazione del capogruppo della Lega Daniele Brunori: "Secondo le dichiarazioni dell’assessore – commenta lo stesso consigliere - la responsabilità della chiusura è attribuita al Consorzio di Bonifica che attualmente si sta occupando dei problemi di stabilità di alcuni muri lungo il percorso. La notizia della mancanza di una tempistica definita per la riapertura del passaggio non può che suscitare comprensibile delusione e preoccupazione tra i residenti e gli appassionati del luogo. Il passaggio pedonale non solo era un elemento chiave per la connessione tra due importanti punti della città ma rappresentava anche un luogo di incontro e socializzazione per i sestesi".

Brunori (nella foto) critica apertamente la gestione della situazione e chiede al Consorzio di Bonifica di trovare una soluzione tempestiva: "In questo momento di incertezza – dice - auspichiamo che l’assessore si impegni a tenere la cittadinanza informata sugli sviluppi della situazione e a lavorare insieme alle autorità competenti per trovare una soluzione tempestiva e sicura, sia per riaprire il prima possibile il passaggio sia per dotarlo della necessaria illuminazione".

Sandra Nistri