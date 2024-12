Percorsi di studio e pellegrinaggio

Quali saranno le iniziativa fiorentine per l’Anno Santo? In diocesi è stato costituito un Comitato che si occupa di coordinare gli appuntamenti sul territorio e fornire informazioni sugli eventi che si svolgeranno a Roma. Sul sito diocesifirenze.it è stata inserita una sezione specifica. In attesa di perfezionare il programma, il pellegrinaggio diocesano a Roma sarà l’11 ottobre con altre chiese toscane.

L’arcivescovo Gherardo intanto ha dato un’indicazione precisa: i singoli vicariati potrebbero abbinare al pellegrinaggio verso una delle chiese giubilari, con un’assemblea in cui proseguire il confronto su quanto è emerso dai tavoli di lavoro dello scorso 29 settembre in cattedrale. Unire quindi il Giubileo con il Cammino sinodale, con un appuntamento preciso: domenica 25 maggio ci sarà la nuova assemblea diocesana, in cui i frutti di questo percorso potranno essere messi in comune.

"Proporremo anche alcuni momenti di riflessione, - anticipato l’arcivescovo Gherardo - nel 2025 approfondiremo il Credo a 1700 anni dal Concilio di Nicea, ci saranno dei momenti in Cattedrale a partire dai testi del Magistero. Nelle sale dell’Acec saranno proiettati film sul tema della speranza. Ci sarà anche la possibilità di un percorso biblico a partire dalla Porta del Paradiso nel museo del Duomo".