’Perche no?’. Le tappe finali

Siamo alla tappa finale del progetto portato avanti dall’associazione di volontariato giovanile "Gruppo Perché NO?", vincitore del Bando CESVOT "Siete Presente! Con i Giovani per Ripartire

"Da Tòsina a Sant’Antonio fino a Collarmele: i Giovani per l’Appennino". Il gruppo, formato da giovani della Valdisieve che da anni si occupano della sua valorizzazione storica e culturale, è stato invitato domani – sabato 11 novembre - a Palazzo Sacrati Strozzi assieme ai 25 giovani che questa estate si sono dedicati alla co-organizzazione della terza edizione del Festival dei Giovani dell’Appennino: il primo festival dedicato ai giovani dell’entroterra con l’obiettivo di ideare progetti per lo sviluppo territoriale e la lotta allo spopolamento dei centri minori. Alla giornata saranno presenti: Bernard Dika, consigliere del Presidente Giani per le politiche giovanili; Luigi Paccosi, Presidente CESVOT; Nicola Povoleri, Sindaco del Comune di Pelago e Piero Giunti, Sindaco del Comune di Reggello. "Sarà’ l’occasione di poter restituire l’esperienza fatta e dimostrare l’importanza dell’essere propositivi e di avere luoghi in natura dove sviluppare idee, migliorare il proprio benessere psico-fisico e sviluppare le competenze chiave per rispondere alle sfide presenti e future.", afferma il Presidente del "Gruppo Perché NO?" Enrico Fiordiponti.