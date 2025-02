Pensioni e documenti online, apre lo sportello. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13

Sempre più servizi accessibili solo in via digitale. Impresa semplice per i giovani, ma in alcuni casi ostica per i più anziani. Proprio per aiutare chi è più in difficoltà con la tecnologia lo Spi Cgil di Calenzano, l’Associazione Anziani e il Comune hanno attivato alcuni sportelli in cui trovare supporto per l’accesso ai servizi online (in particolare Spid, fascicolo sanitario, fascicolo del pensionato, Inps, carta di identità elettronica, solo per citarne alcuni): è possibile rivolgersi al Comune di Calenzano, Sportello del cittadino (anagrafe) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, allo Sportello Rete Sociale alla Residenza Don Marco Brogi il mercoledì dalle 14,30 e all’Associazione Anziani in piazza De André 6 tutti i martedì dalle 15 alle 17. Tutti i giovedì all’iniziativa "A Pranzo insieme" gli anziani potranno riempire un questionario specificando le loro esigenze in questo ambito.