Penco, ci siamo. L’antica statua è tornata a Leccio

Inaugurata, a Leccio , in piazza Manin, la statua di Penco. Il monumento, donato dal Comitato Sammezzano FPXA al Comune di Reggello, rappresenta un soldato seduto in uniforme napoleonica a grandezza naturale che ricorda la statua di terracotta rimasta per quasi un secolo e mezzo sul tetto della Fattoria della Loggia, un tempo di proprietà della potente famiglia Ximenes d’Aragona, proprietaria della tenuta di Sammezzano. Penco, questo il nomignolo che la gente del Valdarno ha assegnato alla statua, è da sempre un personaggio molto amato dalla popolazione al punto che è nata una festa annuale, la Sagra di Penco, quest’anno arrivata alla 50esima edizione. Nel convegno organizzato per l’occasione, sono emersi elementi che fanno ipotizzare che la statua rappresenti addirittura l’effigie di Napoleone Bonaparte. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Università di Firenze, SDF e Materica s.r.l.