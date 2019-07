Firenze, 26 luglio 2019 - Un 64enne sospettato di aver condiviso materiale pedopornografico sui social network è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia postale, che nel corso della perquisizione nella sua abitazione ha sequestrato oltre mille file con contenuti a carattere pedopornografico. Ieri il gip ha convalidato l'arresto ma lo ha rimesso in libertà.

La pm Ester Nocera aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari. La perquisizione è scattata dopo l'alert di una ong statunitense, che segnalava come l'uomo fosse solito condividere materiale pedopornografico in rete, in particolare attraverso twitter. Gli agenti della polposta che hanno perquisito la sua abitazione hanno trovato nel suo pc e in alcune chiavette usb 1071 immagini e 31 video con contenuti pedopornografici, relativi a bambini e bambine di età compresa tra i 2 e i 12 anni.

Per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico. La pm Ester Nocera ha chiesto al giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari, tenuto conto delle precarie condizioni di salute in cui verserebbe e del fatto che convive con l'anziana madre. Il giudice Fabio Frangini ha convalidato l'arresto ma ha rigettato la richiesta di misura cautelare, rimettendolo in libertà. Secondo quanto appreso, nel suo provvedimento il giudice sosterrebbe la non sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, avendo la polizia sequestrato il materiale pedopornografico di cui il 64enne era in possesso e tenuto conto del fatto che non convive con minorenni.