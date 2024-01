Paura in via del Cavallaccio, uomo a terra ferito. Arrivano i carabinieri

Firenze, 7 gennaio 2024 – Attimi di panico di fronte in via del Cavallaccio a Firenze, nei pressi dell’Uci Cinemas, dove nella tarda serata del 7 gennaio si è scatenato il caos. Per cause ancora in via di accertamento un gruppo di persone avrebbe dato in escandescenze. In poco tempo la situazione sarebbe degenerata tanto che sono stati allertati i carabinieri.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per i soccorsi. Un uomo, di nazionalità straniera secondo le prime informazioni, è infatti rimasto ferito, probabilmente da un’arma di taglio. I militari hanno bloccato una persona mentre pare che le altre coinvolte nel parapiglia si siano date alla fuga. Da chiarire la dinamica dei fatti.