Paura a Grassina, scuolabus a fuoco. Dieci bimbi salvati dalle fiamme

Un filo di fumo, poi le fiamme: nel giro di pochi minuti uno scuolabus in servizio a Bagno a Ripoli è andato distrutto per un incendio. È successo a Grassina in via Buozzi. Il pulmino è della società Re Manfredi, che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto del Comune. Aveva appena rcuperato una ventina di studenti nelle scuole elementari di zona e li stava, come ogni giorno, accompagnando nelle rispettive case seguendo il solito itinerario quotidiani. Alcuni bimbi, circa la metà. erano già stati lasciati vicino alle loro abitazioni; a bordo ne restavano una decina più l’accompagnatrice adulta che li segue dalla scuola fino a destinazione. Quando era in discesa sulla stretta via Buozzi, l’autista si è accorto che qualcosa non andava: ha notato un lieve filo di fumo uscire forse dal vano motore. Ha accostato immediatamente, avvisato l’accompagnatrice e, senza seminare il panico, ha fatto scendere uno per uno con calma tutti i bambini.

Poi è sceso anche lui e li ha accompagnati fino al più vicino spiazzo accertandosi che fossero in sicurezza e a debita distanza di sicurezza dal mezzo. Nel frattempo il pulmino ha preso fuoco ed è stato velocemente avvolto dalle fiamme. Sempre l’autista ha immediatamente chiamato i soccorsi e chiesto alla società di cui è dipendente di mandare un mezzo a recuperare quanto prima i bambini scesi da quello ormai distrutto. In quei minuti di attesa e di tensione, i piccoli e l’accompagnatrice sono stati accolti da una signora che abita proprio a pochi passi dal luogo dell’incidente: li ha fatti entrare a casa sua e, come una nonna premurosa, è riuscita ad allentare in loro la paura, fino all’arrivo del nuovo mezzo. I bimbi sono stati riaccompagnati nelle loro abitazioni.

I vigili del fuoco del comando di Firenze con due automezzi hanno prontamente spento l’incendio. Dopo pochi minuti è arrivato anche il sindaco Francesco Pignotti che ha trovato il mezzo distrutto. "L’incolumità dei bambini e degli operatori è la assoluta priorità – ha detto -. Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’accaduto". Il mezzo che è andato a fuoco, garantiscono dal Comune, è nuovo e ha passato tutte le revisioni necessarie. Da chiarire cosa è successo. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche grazie alla pronta reazione dell’autista, ma la paura è stata tanta per i bambini e i loro genitori. Via Buozzi è stata momentaneamente chiusa al traffico, ma dopo un paio di ore è tornata percorribile.

Le fiamme si sono sviluppate particolarmente in alto, arrivando a bruciare le foglie di alcuni alberi della via e con piccoli danni, da verificare nel dettaglio, anche ad alcuni giardini privati che affaccia sulla strada. Per fortuna l’incendio non si è propagato né ha coinvolto altri mezzi che passavano di lì, ma che sono riusciti a fermarsi in tempo a distanza di sicurezza dal pulmino andato distrutto.