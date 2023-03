Patto per lo sviluppo Iniziati i colloqui tra tutte le aziende

Hanno preso il via, due giorni fa, i tavoli di lavoro con le aziende firmatarie – ad oggi 30 – del Patto per lo sviluppo sostenibile di Calenzano, il percorso partecipativo per il coinvolgimento delle imprese del territorio nella realizzazione di azioni, iniziative e progetti di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici. Il primo tavolo è stato incentrato sulla mobilità sostenibile e ha visto la presenza, oltre a venti imprese, del sindaco Riccardo Prestini (nella foto), dell’assessore all’Ambiente Irene Padovani e dell’assessore alla Mobilità e vicesindaco Alberto Giusti. Già nel primo appuntamento sono emerse alcune proposte e idee concrete in merito alla sostenibilità delle flotte aziendali e alle infrastrutture per la ricarica elettrica, agli spostamenti casa-lavoro, alla logistica delle merci.