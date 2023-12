Pastori protestanti, il messaggio alla città di Firenze: «Il Natale, luce che rivoluziona le nostre vite»

Firenze, 23 dicembre 2023 – «Per i cristiani, Natale è il ricordo della nascita del Signore Gesù, avvenuta due millenni fa a Betlemme. Non è una storia eccezionale, ma un dono che rimane in Eterno». Comincia così il messaggio di Natale alla città di Firenze da parte del Consiglio dei pastori delle Chiese evangeliche. Un messaggio rivolto all'intera città e non solo alle comunità cristiane.

L'evento del Natale, continuano i pastori protestanti «non è il racconto di qualcosa già accaduto da confinare nel passato, ma qualcosa i cui effetti sentiamo anche oggi. Dio viene nel mondo inerme come un bambino appena nato, ma potente e abbagliante come la luce di una stella; può riscattarci da ogni nostro dolore e trasformare ancora una volta le nostre vite».

Il Consiglio dei pastori sottolinea come Natale sia il momento «in cui possiamo raccoglierci e recuperare una memoria. La memoria viva di un evento: il solo evento che è davvero inedito, rivoluzionario, redentivo dell'essere umano. Infatti il Signore Dio ha fatto levare la Sua Luce che brilla nel buio, e le tenebre non possono trionfare».

Ecco perché «accogliere la luce di Cristo permette non solo di vedere rinnovata la propria vita, ma anche di immaginare un futuro diverso; di vedere che un altro mondo è possibile e di conservare e annunciare la memoria viva, attiva di questa realtà che già esiste perché realizzata in Cristo. Sapremo, tutti, vincere le tenebre che ci avvolgono? Tenere viva la speranza,come hanno fatto e fanno i costruttori di pace, che il Signore chiama beati?».

Il messaggio cita un grande teologo tedesco, pastore protestante, profeta, martire del nazismo, Dietrich Bonhoeffer: «Chi, alla mangiatoia, depone finalmente ogni violenza, ogni onore, ogni reputazione, ogni vanità, ogni superbia, ogni ostinazione, chi sta dalla parte degli umili e lascia Dio solo essere grande, chi, nel Bambino nella mangiatoia, vede la magnificenza di Dio, proprio nell'umiliazione, costui festeggerà l'autentico Natale».

Con queste parole di esortazione e di speranza il Consiglio dei pastori delle Chiese evangeliche di Firenze «augura Buon Natale ai fratelli e alle sorelle nella fede e a tutta la città».