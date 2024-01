"Passport". Vita da artisti secondo Yllana

Torna a Rifredi Yllana, il collettivo artistico di Madrid che si contraddistingue per ironia, mimica gestuale e fisica, cercando sempre di interagire con il pubblico e di divertirlo. Dal 5 al 7 gennaio (ore 21, domenica ore 16,30), va in scena il nuovo "Passport", lo spettacolo che nasce dopo anni di viaggi in giro per il mondo, sempre accompagnati da un’infinità di aneddoti. Le risate sono assicurate e lo show è per tutta la famiglia (dai 5 anni in su). "Passport" è la storia di quattro comici che vanno in tournée in un paese chiamato Komedistan, ma subito incontrano diverse disavventure: problemi alla dogana all’ingresso nel Paese, difficoltà con la lingua al ristorante, il soggiorno in un hotel disastroso e il prima e il dopo di uno spettacolo. "Passport", insomma, è un omaggio alla vita degli artisti che attraversano i confini per condividere risate in tutto il pianeta. In scena Rubén Hernández, Susana Cortés, Edu Ferres e Damián Curcio con la direzione artistica di Fidel Fernández. Le scenografie sono di Tatiana de Sarabia (che cura anche i costumi), Ismael García e César Maroto mentre gli effetti sonori sono di Luis López de Segovia e Paco Rapado. Il collettivo artistico di Madrid dal 1991 si dedica alla produzione di spettacoli teatrali, eventi e prodotti audiovisivi. Molto noto in Spagna e ormai di casa al Rifredi, ha presentato i suoi lavori in oltre 40 Paesi, contando circa due milioni di spettatori in tutto il mondo, in importanti teatri e festival, tra cui il Fringe Festival di Edimburgo. Info: 055. 4220361/2 oppure [email protected].