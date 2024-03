"Passo Passo", alla scoperta del territorio

Trekking, visite guidate al borgo medievale, alle ville fattorie e al parco di villa Carmine, scoperte botaniche al Neto, cammino sulle orme di don Milani e sul tracciato di San Jacopo, letture teatrali e meditazione: un ‘copione’ collaudato ma con alcune novità quello del festival "Passo Passo", giunto alla quinta edizione che, da marzo a giugno, proporrà appuntamenti per fare movimento, stare a contatto con la natura e scoprire le ricchezze ambientali e storiche di Calenzano. Le attività sono gratuite a esclusione delle degustazioni e delle merende (prenotazione obbligatoria: https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/). L’iniziativa è promossa dal Comune con il sostegno della sezione soci Coop Sesto Fiorentino-Calenzano e il supporto organizzativo dell’Atc, presenti all’illustrazione del programma, ieri, rispettivamente con la presidente Lia Bogliolo e la consigliera Donatella Calamai: "Oltre alle tradizionali escursioni in Calvana, su Monte Morello e nel territorio aperto e le visite alle aziende agricole – spiega l’assessore alla Cultura e all’Ambiente, Irene Padovani – ci saranno tante novità, come la camminata ‘a sei zampe’ con i propri cani, una biciclettata sui sentieri con il Cai e una passeggiata per tutti, adatta anche alle carrozzine, attraverso Travalle. Per la serata inaugurale, il 19 marzo alle 21, a CiviCa sarà presente Irene Colzi, creatrice di contenuti digitali, con cui parleremo dei suoi cammini. Sarà anche l’occasione per presentare il programma e per presentare il nostro video di promozione ‘Terre di Calenzano. Meraviglia Toscana’".