Passerella pedonale troppo pericolosa. Scatta la rimozione

Non riaprirà la passerella pedonale in legno sul fosso di Troghi: le travi di sostegno sono troppo deteriorate. Erano già state oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria tra il 2021 e il 2022, con la sostituzione delle parti marcite e l’inserimento di piastre di collegamento. Ma a pochi anni di distanza, il problema si è ripresentato e la passerella è stata chiusa a ottobre scorso per valutare se fosse possibile un ulteriore intervento di stabilizzazione. La risposta è negativa: non si può più sistemare in sicurezza. Va totalmente rivista e progettata. Il genio civile ha già dato il via libera per la completa rimozione e sostituzione con una nuova passerella in acciaio, un intervento che sarà lungo e costoso (il prezzo è stimato tra i 90 e i 130mila euro), ma definitivo e a prova di intemperie e deterioramento. L’obiettivo, dicono dal Comune, è di inaugurare la nuova struttura a settembre. Nel frattempo, è interdetta al transito perché troppo pericolosa.

Manuela Plastina