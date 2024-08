Passeggiate, attività e pranzi . Agosto in città, anziani mai più soli

Una visita gradita quella ricevuta, ieri, dagli anziani ospiti dei soggiorni diurni legati all’iniziativa "Agosto Anziani" in corso alla ex scuola Regina Margherita, nella frazione di Le Croci . A salutare i partecipanti sono arrivati i primi cittadini di Sesto e Calenzano Lorenzo Falchi e Giuseppe Carovani e la vicesindaco di Campi Federica Petti che si sono trattenuti a pranzo.

Al primo turno dei soggiorni, iniziato lo scorso 29 luglio e che si concluderà sabato, stanno partecipando 45 anziani, tutti di età molto elevata, molti dei quali abbondantemente over 90. Quasi tutti sono di Sesto e Calenzano, due provengono invece dal territorio campigiano. Nella maggioranza dei casi si tratta di persone sole, o che vivono da sole anche se hanno una famiglia che li accudisce, per i quali è fondamentale poter trascorrere il periodo più deserto dell’anno in compagnia.

Anche il prossimo turno, dal 12 al 24 agosto, si annuncia con un tutto esaurito tanto che sono già state stoppate le liste d’attesa. Ad accompagnare e curare gli ospiti durante la giornata i volontari dell’associazione Anziani di Sesto e di Calenzano con un impegno non da poco ma sono importantissimi i contributi anche di altre associazioni (Auser e La Racchetta) che si occupano del trasporto degli anziani a destinazione. Ogni giorno, infatti, gli anziani vengono prelevati nelle loro abitazioni e poi accompagnati nella sede del soggiorno: poi viene servita la colazione, seguita poi pranzo e anche da una merenda-cena prima del ritorno a casa.

Tante le iniziative di aggregazione: dal cinema con proiezione al vicino circolo Arci che ospita anche il ballo il giovedì, dalla lettura alla sempre verde tombola fino alla ginnastica dolce al mattino. Chi è in grado di farlo può anche andare a fare una passeggiata nelle vicinanze,. Per chi invece rimane nella scuola spesso è sufficiente una chiacchierata per far rivivere antichi ricordi.

L’iniziativa, anche per i costi decisamente contenuti a carico dei partecipanti, ha comunque un indubbio valore sociale, soprattutto in un momento particolare come l’estate: valore rimarcato anche nei giorni scorsi, durante una visita agli anziani, dalla presidente della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest Camilla Sanquerin e dal direttore Andrea Francalanci.