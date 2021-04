Firenze, 4 aprile 2021 - Dopo l'annullamento l'anno scorso causa Covid, quest'anno si è tenuto a Firenze lo Scoppio del carro, pur in un'insolita piazza del Duomo deserta per questa antica tradizione popolare fiorentina di Pasqua, che si tramanda da secoli. E perfetto è stato il volo della 'colombina', il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo: partita dall'altare della Cattedrale, ha acceso il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi, è tornata indietro. La tradizione tramanda che se riesce a rientrare ci saranno buoni raccolti. Un segno di buon augurio che quest'anno sembra avere anche un significato per l'emergenza Covid. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, che era presente in piazza Duomo insieme al governatore Eugenio Giani, ha ricordato di aver «voluto con tenacia» che quest'anno si svolgesse lo Scoppio del carro, pur senza pubblico - i fiorentini hanno potuto guardarlo in diretta su Toscana tv - , in totale sicurezza: «Un bel messaggio», ha detto Nardella, di «buon auspicio», un «valore di rinascita straordinario».

L'OMELIA DI BETORI

"Il ritorno dello Scoppio del Carro, sia pure senza la gente che gli si stringe attorno - ha detto Betori nel corso dell'omelia - ci induce a cercare di ricomporre nella nostra memoria il significato religioso di questo atto e il messaggio che vuole trasmettere alla città. La distanza fisica a cui la gente è stata tenuta oggi, a causa della perdurante pandemia, aiuta ad andare oltre lo spettacolo di fochi e di botti, per cogliere il senso del modo con cui da secoli Firenze celebra la Pasqua. Gesu' - ha aggiunto poi l'Arcivescovo di Firenze - non è un'immagine religiosa ma un segno di vita piena. Guai se il distanziamento sociale, a cui la pandemia ci costringe, dovesse diventare preludio alla scomparsa dell'altro, del fratello dalla nostra vita. La luce di Cristo non è solo splendore di verità, ma è anche fuoco di carità, è verità di amore". Alla celebrazione ha preso parte anche il Cardinale Ernest Simoni, per lunghi anni incarcerato dal regime comunista albanese. In Cattedrale, insieme a lui, anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e i fedeli, che sono potuti accedere, in numero limitato ed adeguatamente distanziati.