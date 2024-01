Parte Guelfa, da Papa Clemente IV all’Onu

Da Papa Clemente IV alle Nazioni Unite nel segno dell’ambiente (ma non solo). E’ l’Arciconfraternita Parte Guelfa, l’organizzazione di volontariato presente con delegazioni in tutta Italia e anche all’estero, sorta a Firenze nel 1266 dove ancora oggi c’è la sua sede mondiale: dal 2015 (anno del recupero della tradizione) è tornata in Palagio di Parte Guelfa, sua’casa’ istituzionale, mentre la base operativa si trova alle scuderie dell’ippodromo del Visarno. "La nostra è una storia antichissima - racconta Andrea Claudio Galluzzo, capitano generale di Parte Guelfa -. Onorando l’incarico conferito da Cosimo I de’ Medici nel XVI secolo, siamo il primo ’ministero dell’ambiente’. L’anno passato, dal nostro primo Forum Natura sono scaturiti tre contributi scientifici su temi ambientali che poi sono arrivati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Dubai".

Tante le attività e iniziative per la salvaguardia dell’ambiente: dalla creazione di un’App per il monitoraggio sviluppata col contributo del Ministero dell’Ambiente alla pulizia dei parchi pubblici, in convenzione con il Comune, comprese le Cascine, senza dimenticare la collaborazione con la Protezione civile anche in occasione dell’alluvione di novembre. "A marzo presenteremo la squadra che si occuperà del controllo delle sponde dell’Arno": annuncia Galluzzo. Di pari passo con l’ambiente, c’è la tutela delle tradizioni legate alle antiche manifestazioni fiorentine come la Giostra del Giglio, la Giostra di Madonna Libertà, la Fiorente, il Palio dei Cocchi e altre. "La prossima iniziativa della Fiorente, ovvero la magnifica passeggiata che attraversa la città a cavallo è per il 6 ottobre prossimo": annuncia Galluzzo ricordando che dopo lo stop imposto dal Covid, quest’anno torneranno anche le antiche giostre, mentre per San Giovanni resta confermatissimo il rito dell’acqua. Attualmente, su Firenze, la realtà si compone di circa 400 persone. "Anche l’aspetto spirituale è fondamentale perché soltanto in un clima di vera fraternità si può fare qualcosa di buono": dice Galluzzo. Parte Guelfa, infatti, sostiene con varie iniziative la crescita umana e sociale dei membri. "La protezione del creato e la solidarietà verso i bisognosi con opere di misericordia si compie in una visione cristiana della vita": conclude il capitano generale.

Barbara Berti