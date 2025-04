Parte Alchimie. Candidature entro il 21 aprile

Torna per il 16° anno "Alchimie", la rassegna-concorso ideata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, ma che negli ultimi 5 anni si è allargata includendo altri Comuni della Città metropolitana di Firenze, approdando a Campi Bisenzio, San Casciano Val di Pesa e - novità di quest’anno - anche a Barberino Tavarnelle. Obiettivo: valorizzare le produzioni teatrali realizzate con la partecipazione attiva di giovani e ragazzi, all’interno di laboratori degli istituti scolastici medi e superiori, ma anche extrascolastici e nei gruppi teatrali formati da non professionisti. Le compagnie selezionate avranno la possibilità, come veri professionisti, di realizzare il proprio allestimento e salire sui palcoscenici del Teatro Comunale Garibaldi di Figline, del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, del Niccolini di San Casciano e, quest’anno, anche del teatro Regina Margherita di Barberino Tavarnelle.

Gli spettacoli selezionati si contenderanno il "Leorso d’oro 2025", oltre a un premio da 250 euro per i vincitori di ciascuna delle due sezioni in concorso: una dedicata ai laboratori teatrali scolastici composti da studenti dai 10 ai 21 anni e l’altra destinata ai gruppi e ai laboratori teatrali di non professionisti che abbiano tra i componenti almeno il 70% di giovani di età sotto i 35 anni. La partecipazione è gratuita per spettacoli in prosa a tema libero della durata minima di 30 minuti e massima di 50 minuti. I candidati saranno valutati da una giuria tecnica di esperti del settore che valuterà le proposte in base a trama, note di regia, scheda tecnica, cast tecnico e artistico, breve curriculum del partecipante. Le candidature dovranno essere presentate entro il 21 aprile dal sito del Comune di Figline e Incisa o allo Sportello FacileFIV o per raccomandata.

Manuela Plastina