Parroco ’artista’, la polemica continua

Non sono mancate le reazioni alla notizia delle "modifiche estetiche" alla chiesa di San Martino a Maiano, apportate dal parroco che, va detto subito, sono state fatte in "buona fede" e nella convinzione di "realizzare degli abbellimenti", ma che di fatto sono in assenza delle autorizzazione necessarie rilasciate da parte degli Enti competenti e in violazioni delle norme che gravano su un edificio vincolato, il cui primo nucleo risale all’XI secolo, poi restaurato in forme Trecentesche a fine 1800. Così, dopo che i fedeli hanno chiuso un occhio allo spostamenti di alcuni arredi, di fronte alla copertura con la pittura color ore di alcuni elementi architettonici in pietra serena, è partita la segnalazione alla Diocesi di Fiesole che ha imposto il ripristino della situazione.

"Hanno fatto benissimo a segnalare la situazione alla Diocesi- commentano dall’"isola di Fiesole", che raccoglie che parrocchie del capologo e dintorni – Le chiese di periferia sono custodi di tesori, dei quali dobbiamo vere cura". "Spero esista una catalogazione dei beni presenti a Maiano – aggiungono altri fedeli- Chiediamo che si faccia una verifica della reale consistenza di quanto ancora presente".

D.G.