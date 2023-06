Parroci I nomi di Betori Trasferimenti in diocesi

Ieri, nel corso dell’Assemblea del clero fiorentino a Montesanario, l’arcivescovo Giuseppe Betori, ha reso note le nomine e i trasferimenti dei sacerdoti.

Don Giacomo Stinghi va in quiescenza e parroco alla Madonna della Tosse viene nominato Gherardo Gambelli; a S. Antonino a Bellariva viene nominato viceparroco Davide Mazzoni. Don Bernardo Bonechi prende il posto di Leonardo Tarchi come viceparroco a S. Jacopo in Polverosa; don Francesco Vannini viene nominato viceparroco a S. Maria Ausiliatrice a Novoli. Silvio Zannelli sarà il nuovo parroco della Resurrezione di N.S.G.C. alla Nave a Rovezzano, succedendo a don Étienne Milembou; dopo la morte di don Giampietro Gamucci viene nominato parroco a S. Niccolò in Oltrarno Alessandro Clemenzia, che cessa da vice-rettore del Seminario arcivescovile. Viceparroco al Ss.mo Nome di Gesù ai Bassi sarà Filippo Meli. All’Immacolata e S. Martino a Montughi sarà viceparroco George Tay Thaickalamury Antony, dei sacerdoti del Cottolengo.

Paolo Sbolci succede a monsignor Giovanni Paccosi come parroco di Gesù Buon Pastore a Casellina. Matteo Ambu, sarà il nuovo parroco della pieve dei SS. Giovanni Battista e Lorenzo a Signa in sostituzione di Alessandro Tucci che va in quiescenza. Don Nsalien Jean Denis Nswete diventa parroco di S. Maria a Carraia e amministratore di S. Pietro a Casaglia al posto di don Razvan Laurescu; la parrocchia di S. Severo a Legri è affidata alla cura pastorale del parroco di Maria Ss.ma Madre di Dio e S. Niccolò a Calenzano Cioni come amministratore; don Alessandro Marsili è il nuovo parroco di S. Maria e S. Bartolomeo a Padule succedendo a Luciano Bianchini che sarà viceparroco di S. Martino a Sesto; Andrea Malavolti è assegnato alla parrocchia della B.V.M. Immacolata a Sesto; Carlo Nardi va in quiescenza e la parrocchia di S. Maria a Quinto è affidata a Agnel Charles dei carmelitani scalzi della comunità di S. Croce a Quinto. Nella parrocchia di S. Stefano a Campi Bisenzio viene nominato viceparroco Francesco Vita, che sostituisce Jikku Mathew. Don Étienne Milembou sarà parroco di Molin del Piano con S. Martino alle Sieci e amministratore di S. Andrea a Doccia, sostituendo Silvio Zannelli.Don Manuel Alvarez Vorrath, dopo Casellina torna a S. Cristoforo a Strada, S. Cristina a Pancole e S. Ilario a Pitigliolo, S. Giorgio al Ferrone e S. Giuseppe al Passo dei Pecorai. Don Nicola Materi sostituisce Francis Batten Chooraparambil come parroco di S. Maria a Mercatale e amministratore di S. Stefano a Campoli; nuovo parroco dei SS. Pietro e Lucia a Tavarnelle sarà Razvan Laurescu, che prende il posto di Franco Del Grosso il quale va in quiescenza. Nell’unità pastorale di Barberino di Mugello Francesco Stortini succede come vieparroco a Nicola Materi. Don Pierre Mvubu Babela sarà invece il nuovo parroco di S. Stefano a Palazzuolo, in luogo di don Alessandro Marsili.

Le nomine andranno in vigore con i decreti che saranno firmati a inizio settembre.

C.C.