Parco Pertini, il laghetto si rinnova Nuove tecnologie e fauna tutelata

Per il laghetto del parco della Misericordia – Pertini il comune di Borgo San Lorenzo ha deciso di farsi perdonare. Lo specchio d’acqua ormai da tempo versa in uno stato pietoso. Sporco, semivuoto, con tante proteste dei cittadini, anche in merito alla situazione degli animali che un tempo vivevano nel laghetto. Per il Comune è stata una brutta gatta da pelare. Prima non funzionava la pompa per il rifornimento dell’acqua, poi ci si è accorti che il fondo impermeabile era tutto forato, poi si è dovuto trasferire anatre e tartarughe. Già la scorsa estate l’assessore ai lavori pubblici Baggiani annunciò che l’amministrazione comunale era impegnata a trovare i fondi necessari per una completa sistemazione del laghetto del parco della Misericordia. Ora la Giunta comunale ha mantenuto la promessa e il sindaco Omoboni può annunciare l’inizio dei lavori già dalle prossime settimane. "Dopo le criticità dell’estate scorsa – dice Omoboni – abbiamo approvato il nuovo progetto di riqualificazione del laghetto del Parco Pertini. Non sarà più il solito laghetto, ma nascerà un biolago con moderne tecnologie per permettere il ricircolo dell’acqua e garantire la biodiversità delle specie che abitano la zona. Ed è previsto anche un intervento di ripiantumazione, il rifacimento della staccionata e anche una pedana in legno per poter godere maggiormente del biolago". Il sindaco continua: "È un progetto che prevede una spesa di circa 150 mila euro, fondi comunali. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi nel parco: l’area giochi inclusiva, la zona per il Fitness, lo skate park, i nuovi giochi. Ma la situazione del laghetto era davvero critica. Vorrei ringraziare il Lions Club Mugello e in particolare il suo Presidente Simone Bettini che ci ha dato una grossa mano".

Paolo Guidotti