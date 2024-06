Bambino “beccato” da un pavone al parco, il piccolo all’ospedale

Calenzano (Firenze), 28 giugno 2024 – Pavone sì, pavone no. Sicuramente affascinante la ruota del pavone ma la presenza di un esemplare all’interno del parco del Neto sta provocando discussioni a non finire, sui social, in particolare nei gruppi dedicati a Sesto e alla zona specifica del Neto ma non solo. Discussioni amplificate dopo un episodio serio avvenuto nei giorni scorsi quando l’uccello ha colpito un bambino di tre anni che è stato poi accompagnato in ospedale. Comprensibile, vista anche l’età del piccolo, la preoccupazione della famiglia e di chi ha assistito all’episodio dopo il quale il Comune ha coinvolto una serie di associazioni animaliste chiamate a recuperare il pavone (considerato a tutti gli effetti un animale selvatico) e a portare via altri animali da cortile, un tacchino e un gallo, presenti all’interno della vasta porzione verde al confine tra Sesto e Calenzano che, chiaramente, non possono risiedere all’interno di un parco pubblico.

Il tacchino e il gallo, stando a informazioni diffuse proprio attraverso i social, sarebbero stati già recuperati, il primo sarebbe stato portato al parco Chico Mendes (che dovrebbe essere anche la destinazione del pavone) mentre il galletto è stato ‘adottato’ da una volontaria. In questi casi, fra l’altro, non è previsto l’intervento della Asl mentre è il Comune a dovere attivare provvedimenti di propria competenza. Intanto però la polemica sale anche fra chi ritiene che il pavone, anche se non in questo caso specifico, possa essere stato in qualche modo impaurito da comportamenti di bambini che lo avrebbero preso di mira, anche con il lancio di sassi, e chi, invece, trattandosi di un parco pubblico, rivendica una maggiore sicurezza per i frequentatori magari anche prevedendo aree delimitate ad hoc per animali che potrebbero creare problemi.