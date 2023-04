Firenze, cresce il parco del Mensola: due nuove aree sportive e un orto didattico

Firenze, 1 aprile 2023 - Il parco del Mensola cresce con più servizi e attrezzature: con una delibera dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio è stato approvato un progetto di miglioramento che prevede tra l’altro due nuove aree sportive e un orto didattico nonché nuove piazzole attrezzate. I fondi ammontano a 150 mila euro. I lavori di realizzazione si completeranno nell’arco del 2023. “Continuiamo con l’attenzione al verde e ai parchi della città - dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - con una serie di interventi che testimoniano non solo l’attenzione al contrasto ai cambiamenti climatici ma anche l’importanza cruciale che diamo alla funzione sociale del verde e dello spazio pubblico. Il parco del Mensola è il secondo più grande della città e sarà reso sempre più curato, funzionale e vivibile per i cittadini e per i ragazzi che avranno posti nuovi dove giocare e divertirsi”. “Il parco del Mensola - aggiunge il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi - è già una delle zone più belle, più vissute e più amate dai cittadini non solo del nostro quartiere. Con questi interventi si va a valorizzare ulteriormente un luogo già di grande pregio. Molto bene che si incrementino le attività di sport e giochi all'aperto perché, soprattutto dopo la pandemia, se ne è compreso la grande importanza”. L’orto didattico è stato previsto nell’area vicina alla scuola Diaz e si svilupperà attorno ad una passerella in legno, alla quale si alterneranno cassoni disposti secondo una griglia a scacchiera, la quale permetterà successivi accrescimenti, in relazione al numero delle classi della scuola che accederanno alle attività. I cassoni saranno leggermente distanziati tra loro per consentire a bambini e adulti di girarci facilmente attorno durante le lavorazioni. L’area orto sarà dotata di una fontanella e nella parte centrale sarà coperta con una struttura in ferro con rampicanti per intervallare l’area molto soleggiata con una zona d’ombra. Per la dotazione di piazzole attrezzate sono state privilegiate aree prossime alle zone residenziali di Ponte a Mensola e via del Guarlone. Nelle aree verranno messe varie tipologie di piazzole, dalla pedana base alle sedute ai tavoli da picnic. Ciascuna di esse sarà dotata di una struttura di base in ferro corten, con funzione di sostegno per rampicanti di veloce e ampio sviluppo capaci di creare nicchie d’ombra, e di perimetro per le diverse pavimentazioni in materiali naturali drenanti. All’interno delle singole piazzole saranno posti arredi e giochi in legno o ferro. Le aree sportive sono state individuate nelle porzioni di parco vicine a viale d’Annunzio e via della Torre, in zone pianeggianti naturalmente destinate a campetti. Saranno realizzati campi da calcetto con porte e un campo da pallavolo, canestro e tavoli da da ping pong. Maurizio Costanzo