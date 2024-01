Parco Mediceo, tre milioni per la rinascita del viale degli Zampilli

A Pratolino tornerà in vita il celebre viale degli Zampilli voluto dai Medici, con il restauro e il consolidamento delle strutture murarie, la rimessa in funzione dei getti d’acqua e il recupero dei percorsi paesaggistici.

"La progettazione esecutiva è in corso e la procedura di affidamento è prevista per il luglio 2024. Le risorse stanziate per realizzare l’opera sono pari a 3 milioni", annuncia il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, che, con la consigliera delegata alla Cultura e ai Parchi, Letizia Perini, ha illustrato ieri, proprio a Pratolino, le strategie e i progetti di recupero e valorizzazione per il cosiddetto parco mediceo delle Meraviglie. Un’area verde artistico culturale che si estende per 155 ettari, di cui 50 visitabili (mentre sono 27 quelli tutelati dall’Unesco), e su cui ammontano a 4,8 milioni gli interventi manutentivi sugli edifici e sulla vegetazione eseguiti in dieci anni, tra il 2014 e il 2024. Gli edifici principali, quindi, sono 15 per una superficie complessiva di 8.550 metri quadrati. E ci sono da investire, ancora, 8 milioni "per realizzare interventi necessari". Nardella ha parlato di un "gioiello unico al mondo", molto amato dai fiorentini.

"Abbiamo toccato - ha detto - il numero record di 50 mila visitatori nel 2023, ma vogliamo fare di più". E ha descritto il piano strategico per Pratolino, con 18 milioni di euro di investimento complessivo e l’obiettivo di aprire il parco tutto l’anno, anche in inverno".

