Parco del Neto, rivoluzione vicina. Laghi rifatti e nuovo centro servizi

Cambia, rispetto alle previsioni originarie, il progetto di ripristino e riqualificazione del parco del Neto. Nel polmone verde sarà realizzato un intervento, suddiviso in due lotti, che prevede la manutenzione straordinaria dei laghetti e la realizzazione di una struttura comprensiva di guardiania e centro servizi, all’ingresso dell’area verde. Lo ha stabilito la giunta con una delibera in cui si prende atto dell’autorizzazione del Ministero a utilizzare i fondi del Pnrr per l’intervento di rigenerazione urbana, con l’obbligo di rispettare le tempistiche previste, il 31 marzo 2026, data entro cui devono essere conclusi gli interventi finanziati dal piano nazionale per non perdere le risorse assegnate. Il progetto portato avanti dalla precedente amministrazione per il parco, del 2022, che aveva ottenuto il finanziamento, prevedeva la realizzazione di una guardiania e di un centro servizi, i cui lavori erano stati aggiudicati.

L’impresa appaltatrice aveva però abbandonato il cantiere rendendo necessaria la risoluzione del contratto alla fine del 2023. Da qui la ricerca di uno scenario alternativo: "Abbiamo ipotizzato una soluzione diversa – commenta infatti il sindaco Giuseppe Carovani – prevedendo una sola struttura, all’ingresso da via Vittorio Emanuele, che comprenda oltre alla guardiania uno spazio per servizi di accoglienza, di ristoro e igienici. La priorità è comunque la manutenzione straordinaria dei laghetti, con il parziale rifacimento delle sponde e la sistemazione dei fossetti di drenaggio: a breve approveremo il progetto per poter eseguire i lavori entro la primavera. Seguirà la progettazione della struttura per poter procedere alla gara entro l’estate e terminare i lavori entro l’anno". Prevista anche la sistemazione dell’arredo urbano e dei vialetti oltre alla manutenzione di alberature vegetazione.