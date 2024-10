Parco del Neto, ecco la manutenzione straordinaria

Affidata, ad uno studio esterno, per un importo complessivo di poco più di 17mila euro, la progettazione della manutenzione straordinaria dei fossetti e laghetti di drenaggio del parco del Neto e per il progetto di fattibilità tecnico-economica del rifacimento della guardiania di ingresso della grande area verde al confine tra Sesto e Calenzano. L’iniziativa è legata alla programmazione già resa nota da parte dell’attuale amministrazione di un corposo restyling all’interno del polmone verde che prevedeva anche un ripensamento del progetto del Centro servizi approvato dalla giunta precedente, con cantiere anche avviato ma poi interrotto per la risoluzione del contratto con la ditta che stava lavorando. In particolare – come dettagliato in estate dall’assessore all’Ambiente Martina Banchelli - l’intervento necessario per la riqualificazione del parco è sicuramente la ripulitura dei laghetti e dei fossi con la sostituzione di tutte le tubazioni e di tutti i sistemi idrici, la sistemazione dell’arredo urbano e dei vialetti e, insieme, lavori di manutenzione straordinaria sia delle alberature, con il monitoraggio dello stato di ogni albero e messa in sicurezza, e della vegetazione.

Per quanto riguarda il centro servizi l’ipotesi annunciata, invece, era quella di riconfigurarlo e posizionarlo vicino all’ingresso Sud facendo un unico blocco con la guardiania, i servizi igienici, un punto informativo e centro ristoro. L’idea era anche quella della possibile realizzazione di un bar e una stanza con tavolini per permettere a chi lo desideri di rilassarsi. Strutture da rendere autonome rispetto agli orari di apertura e chiusura del parco magari attraverso l’utilizzo di cancellini laterali che già esistono e potrebbero essere sfruttati.

S.N.