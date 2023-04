Parcheggio libero Il Comune non istituirà la sosta a pagamento

Il Comune di Calenzano non istituirà spazi per la sosta a pagamento: la conferma arriva dal vicesindaco con delega alla Mobilità Alberto Giusti. I parcheggi continueranno ad essere liberi o con disco orario come in via Armido Cioni, dove la sosta sarà regolamentata solo per i feriali, per un massimo di 60 minuti nella fascia oraria dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30: "In realtà – spiega Giusti – lì c’era già il disco orario ma ora sarà disciplinato, dal prossimo lunedì, da una opportuna segnaletica". Sempre in tema di sosta, è in corso la realizzazione di ben tre nuovi parcheggi: "Nei giorni scorsi abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo del parcheggio in via Monti con la prevista creazione di 54 posti auto, poi sarà realizzato un parcheggio in via Mascagni con una dotazione di 20 posti e la sistemazione dell’area antistante l’ingresso principale della scuola media e uno in via Mazzini dietro le Poste, con 48 posti".