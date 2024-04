Parcheggi a pagamento, si cambia. Il Comune cerca un nuovo gestore

Il Comune di Sesto cerca un gestore per i parcheggi a pagamento del territorio. Con questo obiettivo ha pubblicato un avviso di indagine di mercato, rivolta a tutti operatori in possesso di una serie di requisiti, per la concessione delle aree di sosta ‘con le strisce blu’. Gli interessati potranno presentare la loro proposta entro il prossimo 30 aprile. In particolare, la concessione riguarda l’eventuale adeguamento/integrazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l’effettuazione della zona controllo sosta (con cadenza almeno annuale per quella orizzontale) oltre alla gestione dei parcometri, il prelievo e conteggio incassi ma anche l’effettuazione delle attività di controllo e sanzionamento attraverso proprio personale abilitato, gli ausiliari della sosta.

Altro compito previsto nella concessione la gestione (rilascio e aggiornamento) dei permessi o abbonamenti e relativi contrassegni per le categorie agevolate o esentate dei residenti, operatori economici e lavoratori. Ulteriore impegno da assumere quello della manutenzione dei cento sensori di posizione attualmente già installati nell’area ad alta rotazione di piazza Vittorio Veneto, compresi i relativi pannelli a messaggio variabile di indicazione dei posti liberi disponibili. "Il contratto in essere con Consiag Servizi Comuni sta andando a scadenza – spiega l’assessore alla Mobilità, Claudia Pecchioli- per questo abbiamo deciso di fare questa manifestazione di interesse per capire se ci potessero essere operatori interessati al servizio. La concessione, in sostanza, riprende quella in vigore fino a oggi, sia per quando riguarda l’estensione delle aree da gestire che le modalità di pagamento nei diversi parcheggi. Una novità rispetto al passato, invece, è che abbiamo previsto la possibilità di un abbonamento mensile per i sestesi in generale, non solo per i residenti delle zone in cui si trovano le aree di sosta, che per diversi motivi preferiscano pagare ogni mese invece che di volta in volta". Per poter presentare una proposta gli operatori dovranno però essere iscritti nel registro della Camera di Commercio e dimostrare di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato minimo pari ad almeno 408mila euro Iva esclusa per servizi attinenti alle prestazioni richieste.