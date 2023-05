Parc, week end di jazz di livello internazionale

Weekend lungo all’insegna del buon jazz. Oggi, domani e domenica alle 19 spazio al Parc alla giovane musica internazionale. L’idea è valorizzare il Parco delle Cascine con eventi musicali e culturali di qualità che inizino alle 19 e che terminino in prima serata. Per questo il Performing Arts Research Centre propone nell’ambito di Mixité, rassegna dedicata ai suoni e alle voci di culture antiche e attuali firmata da Toscana Produzione Musica, una tre giorni con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo. Il cartellone prende il via con il progetto multiculturale Ment4l, capitanato dal contrabbassista toscano Michelangelo Scandroglio, per continuare domani con Satoyama, una band che predilige le melodie oniriche e immaginifiche. Il gran finale di domenica è affidato a due virtuosi, il pianista Stefano Travaglini e il sassofonista, clarinettista e compositore Achille Succi. Ment4l annovera, accanto al leader Michelangelo Scandroglio, già vincitore del Premio Tomorrow’s Jazz, il chitarrista lituano musicalmente cresciuto a Glasgow Mindaugas Stumbras, il pianista scozzese McCreadie e il batterista toscano di madre svedese Mattia Galeotti, che da tempo si fa valere nella scena jazzistica italiana.

G.Ball.