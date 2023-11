Parata dei divi di Bollywood . Il cinema indiano alla Compagnia

L’India raccontata dai big del cinema sbarca a Firenze con un carpet di stelle. Dal 7 al 12 dicembre torna al cinema La Compagnia "River to River Indian Film Festival", unico nel suo genere in Italia, che esplora il volto contemporaneo del subcontinente nell’ambito della "50 Giorni di Cinema a Firenze". La 23esima edizione è stata presentata da Cristina Giachi, Iacopo Di Passio, presidente di Fondazione Sistema Toscana, e Selvaggia Velo, direttrice del festival.

I divi di Bollywood Abhishek Bachchan e Adil Hussain tra i "big" di questa edizione. Il figlio dell’iconica star Amitabh Bachchan presenterà la prima italiana di "Ghoomer" di R. Balki, storia di sport e riscatto al femminile di cui è protagonista, incontrando il pubblico il 7 dicembre, mentre Hussain sarà al festival con l’anteprima nazionale di "Footprints on Water" di Nathalia Syam, vincitore al New York Indian Film Festival. In programma oltre 30 titoli tra prime nazionali ed europee, tutti sottotitolati in italiano, e tra gli ospiti anche l’attore Suraj Sharma, protagonista del film Premio Oscar "Vita di Pi" di Ang Lee, al River to River per l’anteprima del film "Gulmohar" di Rahul Chittella. Tra gli eventi collaterali in prima assoluta la mostra "My IndiaMegalopolis" del fotografo TerraProject Rocco Rorandelli, racconto dell’imponente processo di urbanizzazione in corso col passaggio di oltre 250 milioni di persone dalle campagne alle principali città dell’India. E per chi vuole assaporare i sapori indiani, c’è il cooking show dello chef Basheerkutty Mansoor, creatore del primo food truck di cucina indiana in Italia. L’inaugurazione della kermesse sarà affidata a "Ghomeer" di R.Balki, il 7 dicembre. E poi cortometraggi, documentari, proiezioni speciali. Il 9 dicembre omaggio a Calvino, con Veronica Giuffrè che racconterà le città dell’India e del mondo con gli occhi dello scrittore. Non solo film al River to River: arriva sullo schermo del cinema La Compagnia anche la terza stagione della serie "Four More Shots Please!", il "Sex and The City" indiano. E non manca l’omaggio al regista bengalese Mrinal Sen, maestro della New Wave cinematografica dell’India orientale acclamato e premiato nei più importanti festival internazionali, dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival di Cannes, con due dei suoi film più significativi, "Interview" l’8 dicembre, e "Bhuvan Shome" il 9.

