Papa all’Angelus, il grande freddo. Nessun riferimento a Firenze

Firenze, 28 febbraio 2022 - Nella giornata che sarebbe dovuta essere di Papa Francesco, il primo applauso va a Sergio Mattarella: "Grazie Presidente, ti vogliamo bene" gridano da piazza Santa Croce, ma il Santo Padre a suo modo si è fatto notare, evitando all’Angelus trasmesso in diretta sui maxischermi qualunque riferimento alle giornate fiorentine. Il rammarico per la sua assenza, motivata dall’aggravarsi del dolore al ginocchio che nelle ultime settimane lo tormenta più del solito, sfuma nell’augurio che ritrovi presto la piena operatività in un momento drammatico nel quale si sente un gran bisogno della sua testimonianza. Ma i 600 fedeli che in piazza hanno sfidato una mattinata da pochi gradi sopra zero e molto ventosa, e soprattutto i 60 vescovi, i 65 sindaci e tutti gli altri, compreso il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che era stato accolto con grande affetto, sono rimasti ancor più gelati alla fine dell’Angelus, che il presidente ha tenuto a seguire su maxischermo dalla basilica. Il Santo Padre, dopo essersi rivolto ai fedeli in piazza San Pietro citando in mondovisione le loro provenienze, comprese alcune sconosciute parrocchie della bergamasca, non ha fatto alcun riferimento alle giornate d’incontri fra vescovi e sindaci del Mediterraneo, che peraltro avrebbe dovuto concludere lui stesso, e non ha rivolto un gesto che sia uno ai fiorentini, che hanno scelto di affollare piazza Santa Croce anche quando l’assenza del Santo Padre era stata ufficializzata. O la presenza dell’ex ministro Minniti al forum dei sindaci ha creato un imbarazzo maggiore di quanto ci si potesse attendere, oppure il gesto va motivato altrimenti. Il silenzio ha fatto così tanto rumore da ammutolire anche i vescovi, qualcuno dei quali, a microfoni spenti, fa trapelare un’interpretazione. In questi giorni Papa Francesco è totalmente assorbito dalla guerra in Ucraina. Ha in corso una mediazione diplomatica ...