Pannelli solari sul tetto della scuola: "Copriremo la metà dei consumi"

Energia verde dal tetto della scuola primaria. A generarla sono 68 pannelli fotovoltaici, entrati in funzione da pochi giorni. L’energia prodotta sarà usata principalmente per l’autoconsumo, ossia per il fabbisogno energetico dell’edificio, mentre nei momenti di chiusura della scuola, o comunque di consumi ridotti, l’eccedenza sarà immessa nella rete nazionale. Installati sulla falda sud del tetto, i pannelli fotovoltaici sono in silicio monocristallino - materiale dai rendimenti superiori -, coprono una superficie complessiva di 130 metri quadri e la loro potenza di picco raggiunge i 27,2 kWp. Un investimento finanziato con circa 64 mila euro nell’ambito del PNRR Misura Piccole Opere 2023, che consentirà un risparmio in termini energetici oltre che un risparmio ambientale con l’abbattimento di Co2. "L’energia solare è energia pulita, ne beneficerà la scuola per coprire almeno il 50% dei propri consumi elettrici, e quella prodotta in eccedenza sarà immessa nella rete nazionale ricavando un vantaggio economico per il Comune - sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri -. Un risparmio sia economico che ambientale e questa novità green - aggiunge - potrà anche essere di stimolo per le iniziative di educazione ambientale rivolte agli alunni. Promuovere l’efficientamento energetico negli edifici pubblici e privati è tra i punti del programma di mandato e - conclude - nella nostra azione amministrativa vogliamo incentivare ulteriormente investimenti e sostenibilità". Il prossimo investimento riguarderà l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio biblioteca comunale-museo, per un importo di 200 mila euro. Ma Vicchio guarda alle energie rinnovabili già da tempo. Nel 2012 fu attivata la centrale termica a biomasse che alimenta la rete di riscaldamento degli edifici comunali (, mentre nel 2017 un impianto fotovoltaico è stato installato sul tetto dell’asilo del capoluogo. Qualche anno fa, poi, si è potenziata proprio la centrale a Biomasse c, e una variante urbanistica ha ampliato la possibilità per i cittadini di installare impianti fotovoltaici e solari.