Pannelli fotovoltaici nell'area delle Ville Medicee, ok dal Consiglio comunale

Firenze, 17 aprile 2023 - Il consiglio comunale di Firenze vara, all'unanimità, la delibera che permette di installare pannelli fotovoltaici anche nell'area delle zone cuscinetto delle Ville Medicee di Castello e al Poggio Imperiale. Gli atti sulla variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico e le modifiche al regolamento edilizio sono stati discussi in aula dall'assessore al bilancio Giovanni Bettarini. Sul punto sia Sinistra Progetto Comune che M5s hanno sottolineato però "l'assenza dell'assessore di competenza, Cecilia Del Re, messa fuori dalla giunta, così come le assenze del sindaco Nardella che si è preso le deleghe e del vicesindaco Bettini designato". Per quanto riguarda gli atti resta esclusa l'installazione dei pannelli fotovoltaici nel centro storico Unesco e parimenti restano esclusi i campi fotovoltaici (per legge regionale). Viene ammessa l'installazione dei pannelli sulle falde di copertura ovunque (tranne nel centro storico); nei resede di pertinenza delle abitazioni (escluso centro storico) con alcune limitazioni: massimo 5 kw per unità immobiliare nelle zone di pianura e collina e fino a 20 kw in zona B (non centro storico); l'installazione a terra (oltre 5 kw solo per autoconsumo) per aziende agricole in zona collinare; l'installazione a terra oltre l'autoconsumo per aziende agricole nelle zone di pianura. "Si tratta - ha commentato il sindaco Dario Nardella, che ha la delega all'urbanistica - di un atto importantissimo che tiene insieme la tutela del paesaggio con la necessità sempre più urgente di consentire il risparmio energetico e ridurre l'uso dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili. Le recenti parole di apertura e collaborazione espresse dalla sovrintendente Antonella Ranaldi sono una novità significativa nella disponibilità a supportare l'amministrazione comunale, i professionisti, i cittadini e le imprese nell'attività di progettazione e installazione di impianti fotovoltaici". Per l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio "è uno snodo fondamentale per gli obiettivi di sostenibilità di Firenze". L'assessore all'urbanistica di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re “arriva oggi a conclusione la variante urbanistica sul fotovoltaico a Firenze, che ho promosso e seguito fino all’ultimo nei mesi e nelle settimane scorse, raggiungendo così un obiettivo importante e concreto non solo per i cittadini di Firenze, ma anche per il paesaggio di Firenze. Sono profondamente convinta che sia una delibera che tutela anche il nostro paesaggio, anche se su questo fronte la tutela del paesaggio viene da taluni vista in antitesi con la tutela ambientale. Se non invertiamo infatti la rotta sull’energia, arriveremo alla desertificazione anche delle nostre campagne toscane: questo il messaggio che lanciammo con la installazione che facemmo in piazza Duomo durante il G20 dell’agricoltura a Firenze”.