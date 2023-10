"Panchine "trasferite": la Lega polemizza con il Comune di Calenzano"

Da tempo i residenti nella frazione delle Croci attendevano il ripristino delle panchine in zona, ora avvenuto. Solo che, a intervento concluso, sono state ‘trasferite’ in un’altra zona. A polemizzare con il Comune sul caso, con un post social, è il capogruppo della Lega Daniele Baratti: "E così – scrive – dopo molti mesi, il 17 ottobre decidono di rinnovare tre panchine ai giardini a Le Croci. L’illusione di essere stati considerati svanisce presto: il giorno seguente arrivano gli operai per toglierle. Sembra che in un’altra zona di Calenzano ci sia più bisogno. Ci sono cittadini di serie A e di serie B?". Per il Comune, invece, si tratta di una ricollocazione programmata da tempo nel piano di manutenzione e sostituzione degli arredi per venire incontro a necessità di zone in cui il numero di panchine è insufficiente.