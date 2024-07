Palpeggia una minorenne in tramvia. Un 38enne finisce a Sollicciano

Atti sessuali ai danni di una minorenne. E’ la pesante accusa con la quale i carabinieri della compagnia di Scandicci hanno arrestato un 38enne nordafricano. In base alla ricostruzione dei militari, l’uomo finito in manette aveva pesantemente molestato sul tram una ragazzina di 13 anni che ha denunciato il fatto ai carabinieri. La tredicenne si è trovata l’uomo sul posto accanto mentre viaggiava sulla linea 1.

Il 38enne avrebbe tentato un approccio sessuale e, nonostante fosse stato respinto avrebbe proseguito tranquillamente mettendo le mani addosso alla giovane, palpeggiandola ripetutamente. La minorenne ha avuto la prontezza di spirito di scendere, ma nonostante questo il nordafricano sarebbe sceso con lei continuando il suo pressing serrato. Solo all’ennesimo no, avrebbe desistito.

La ragazzina però ha chiamato il 112, è stata raggiunta da una gazzella dei carabinieri, e ha raccontato il fatto agli uomini in divisa. Che a quel punto hanno cominciato le ricerche seguendo la descrizione dell’individuo. Lo hanno trovato, portato in caserma, e al termine delle formalità di rito rinchiuso a Sollicciano, fino all’udienza del rito direttissimo, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto.

In base ad alcuni accertamenti dei militari, l’uomo non sarebbe nuovo a queste ‘esibizioni’; diverse altre donne hanno raccontato di essere state da lui molestate sempre sui convogli della tramvia.

C’è richiesta di un maggiore controllo da parte degli utenti proprio sulla tramvia, nel tratto che da Villa Costanza porta alle Cascine. Non passa giorno che non ci siano furti su questa tratta, e non passa giorno che non ci siano sui social persone che raccontano il furto, o altre persone che postano appelli per aver ritrovato portafogli con documenti all’interno ma senza soldi. Ci sono diversi senza fissa dimora che stazionano a Villa Costanza capolinea del tram, o piazza della Resistenza. Ma non sono solo i ladri di portafogli. Non mancano situazioni limite: oltre alle molestie sessuali, persone che orinano all’interno dei vagoni, in mezzo alla gente, o altri che in stato di ebbrezza si sdraiano sui sedili o molestano i passeggeri. Da tempo sono in molti a chiedere a Gest di avere maggiore sicurezza e controlli. Come sempre l’appello è quello di rivolgersi al conducente e chiamare le forze dell’ordine.