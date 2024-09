Palio, il cielo si tinge di rossoblu. La contrada Torre sbanca l’edizione

Grazie all’impegno a un’ottima performance dei suoi contradaioli, la Torre triplica il successo dello scorso anno e del precedente e si porta a casa il Palio di Bagno a Ripoli.

L’edizione numero 45 è stata un successo di partecipazione e entusiasmo, nonostante il maltempo che ha messo i bastoni tra le ruote per ben due volte nella settimana clou degli eventi, portando alla cancellazione della "provaccia" del giovedì e impedendo lo svolgersi della manifestazione nella seconda domenica del mese, come di consueto. Ma l’associazione organizzatrice si è rifatta una settimana dopo.

Ad aprire il Palio, nel pomeriggio, la sfida tra le Contrade con i giochi rinascimentali dove la Torre ha stracciato le altre contrade nella corsa con l’uovo, coi sacchi, coi cerchi e dei barrocci e il tiro alla fune.

In serata, il corteo storico in abiti rinascimentali con partenza dalla Pieve ha attraversato le vie del capoluogo accompagnato da musici e sbandieratori, riportando Bagno a Ripoli indietro nel tempo grazie a tanti figuranti diventati protagonisti di una tradizione tutta ripolese. Poi sull’Anello al giardino dei Ponti, ha preso il via la Giostra della Stella con la sfida dei cavalieri, chiamati a centrare con la spada la stella sostenuta dal leone dorato simbolo del Comune.

A vincere doppiando gli avversari è stato il cavaliere Lorenzo De Simone, che ha conquistato 34 punti correndo per la Contrada del Mulino, vincitrice dunque della Giostra. Alessandro Ugolini si è fermato a 17 punti assegnati alla contrada del Cavallo; 12 quelli conquistati dal cavaliere della Torre Maurizio Frulio. Dalla sommatoria con i giochi del pomeriggio però è risultata vincitrice proprio la Torre, che ha portato in sede il "cencio" disegnato dall’artista Lucia Vannozzi.

La Giostra è stata preceduta da un minuto di silenzio e commozione in ricordo di due storici contradaioli, recentemente scomparsi: Lombardo Lombardi e Walter Bordoni. È stata una prima volta per il neo sindaco Francesco Pignotti che con la sua giunta, tutti vestiti in abiti rinascimentali, ha premiato la contrada vincitrice insieme al presidente dell’associazione Palio della Contrade-Giostra della Stella Antonio Arcangeli e il presidente del circolo Sms di Bagno a Ripoli Claudio Tonarelli.