Palazzo Vecchio resta senza segretario generale

Dal primo febbraio il Comune è senza segretario generale. Pasquale Monea, nominato ai tempi di Nardella, ha fatto le valigie e salutato Palazzo Vecchio per assumere la segreteria della Camera di Commercio di Chieti Pescara. La notizia è passata in sordina in città, ma non per i giornali abruzzesi che hanno accolto il suo arrivo.

Ha lasciato il posto dopo nemmeno un anno dal suo insediamento. Nominato con decreto del 29 febbraio 2024, in seguito alla procedura ministeriale, era entrato in servizio il 5 marzo 2024, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per la città metropolitana di Firenze. Nessuna ragione politica dietro la sua scelta. Solo un cambio di vita, come lui stesso specifica.

Evidentemente, dopo una lunga carriera trascorsa al servizio di varie amministrazioni italiane, molte delle quali nel sud Italia, le mire professionali del dirigente erano diventate altre. Ecco, quindi, che di fronte a un concorso ministeriale vinto non ha avuto dubbi sul da farsi. Il suo trasferimento non è stato repentino. Al contrario ha subito quelli che sono i tempi tecnici utili a portare a termine una serie di questioni che erano rimaste aperte sulla sua scrivania. Tra queste, c’era sicuramente il caso spinoso del doppio incarico di Fabio Giorgetti, ormai ex consigliere comunale e presidente della società che distribuisce gas naturale Toscana Energia. Monea, proprio in quanto segretario comunale, era stato chiamato a pronunciarsi sull’ipotesi di incompatibilità.

Ma questa è un’altra storia. Ad ogni modo il Comune, orfano di segretario, sta attivando le procedure per coprire la posizione rimasta vacante, da effettuare entro 60 giorni dalle dimissioni, per poi concluderle entro i 120. Nel frattempo da Palazzo Vecchio assicurano che il lavoro non subirà rallentamenti o stop, ma verrà portato avanti dagli attuali tre vice segretari.

