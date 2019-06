Firenze, 17 giugno 2019 - E' arrivato il feretro di Franco Zeffirelli. Sono già decine le persone in fila da questa mattina in attesa di entrare nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dove è stata allestita la camera ardente di Franco Zeffirelli. Appena arrivata l'auto con la bara del Maestro è stato osservato qualche minuto di silenzio. Sulla bara la sciarpa della sua amata squadra viola. L'apertura è prevista alle ore 11 ma le prime persone sono iniziate ad arrivare già intorno alle ore 9. Il feretro è arrivato da Roma, dove il maestro si è spento sabato scorso, all'età di 96 anni. Anche la Fondazione Franco Zeffirelli, dove è allestito il suo museo e conservato il suo archivio, a pochi passi da Palazzo Vecchio, in piazza San Firenze, è di nuovo meta, dopo la giornata di ieri, di turisti e fiorentini che vi si recano per firmare il libro degli ospiti in ricordo del regista. All'arrivo del Maestro erano presenti prefetto Laura Lega e il sindaco Dario Nardella con il gonfalone e picchetto d'onore. Tra i presenti tra la folla anche Ermanno e Toni Scervino.

