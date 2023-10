"Pago, l’ulteriore ampliamento della discarica non sarà più fatto"

Nessuno la vuole. Ma la discarica del Pago continua ad essere presente nelle preoccupazioni di abitanti e amministratori locali. Ed è stata riportata sotto i riflettori dal piano regionale dei rifiuti, che non la prevede esplicitamente, ma neppure esplicitamente ne cancella l’ampliamento. Tuttora in funzione, da decenni riceve tonnellate e tonnellate di rifiuti, ed ora è attivo il quinto lotto. E’ già stato previsto il sesto lotto, ma dell’ennesimo ampliamento Firenzuola non vuol sentire parlare. Il primo a sollevare la questione è stato il vicesindaco Guidarelli, poi la maggioranza ha presentato in consiglio comunale un documento che ne chiede la cancellazione, ottenendo l’assenso convinto anche della minoranza di centrosinistra. Stessa richiesta, tutti concordi, centrodestra (che ha preso l’iniziativa di formalizzare la richiesta) e centrosinistra, è stata poi approvata dal consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello. A tranquillizzare arriva una notizia dal consigliere regionale della Lega Giovanni Galli: "Recentemente, cogliendo l’occasione dell’inaugurazione della locale struttura sportiva, a cui era presente pure il presidente Giani ho effettuato un sopralluogo alla discarica Il Pago. E a mia specifica richiesta, il governatore ha assicurato al sottoscritto e alcuni componenti della giunta che non vi sarà alcun ampliamento. A questo punto riteniamo che l’impegno preso dal governatore anche in mia presenza, sia definitivo e risolutivo sul tema dell’ampliamento della discarica".

Paolo Guidotti