Cinque paesi fantasma a un'ora da Firenze: ecco dove si trovano e come arrivarci

Firenze, 3 agosto 2022 - Fino a qualche decennio fa, ancora a memoria d’uomo, erano vivi. Poi si sono svuotati, i più nel Dopoguerra per l’inurbazione delle popolazioni contadine, altri per difficoltà nel raggiungerli, altri ancora per cataclismi o per il sopraggiungere dell’opera dell’uomo. Fatto sta che anche la Toscana ha i suoi paesi abbandonati, borghi fantasma dove il tempo pare si sia fermato. Impossibile non rimanere affascinati da questi luoghi che raccontano ancora storie di uomini e donne che quegli edifici li hanno costruiti e vissuti. 1) Castiglioncello di Moraduccio - Firenzuola (FI) 2) Brento Sanico – Firenzuola (FI) 3) Fornello – Vicchio (FI) 4) Monte Onda - San Godenzo (FI) 5) Pratariccia - Stia (AR) 1) Castiglioncello di Moraduccio - Firenzuola (FI) Se dici Castiglioncello, in Toscana, i più pensano alla località marinara in provincia di Livorno. Ma ce n’è una diametralmente opposta nella regione, sugli appennini al confine con l’Emilia Romagna. Ed è proprio il suo trovarsi esattamente sul confine che ne ha consacrato il suo splendore prima e la sua morte poi. Il borgo si trova nel comune di Firenzuola, su un poggio bagnato a valle dal fiume Santerno, cui scorre parallela la strada statale Montanara Imolese, sulla sponda opposta del piccolo paesino di Moraduccio. Moraduccio dà il nome alle scenografiche cascate, dove d’estate c’è chi si rinfresca, che proprio qui si formano e dividono i due borghi, distanti una ventina di minuti a piedi l’uno dall’altro. Il confine è stata la chiave della sua crescita e del suo abbandono, si diceva. Perché quello che è oggi un confine regionale, che quasi non ci se ne accorge, era un tempo il confine con lo Stato pontificio. E qui c’era una ...