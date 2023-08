Padre di Kata dimesso da Careggi dopo lite con la madre

È stato dimesso sabato sera da Careggi, dopo poche ore di osservazione, il padre di Kata, la bimba scomparsa dal 10 giugno. I medici non avrebbero riscontrato patologie particolari in Miguel Angel Chicllo Romero e l’uomo ha potuto lasciare il reparto dove è stato visitato. Tutto a causa di una lite con la compagna Kathrine lvarez, madre di Kataleya. Miguel ha spaccato una bottiglia e ha minacciato di ferire se stesso con i vetri. I due vivono nell’alloggio che i servizi sociali hanno assegnato loro dopo lo sgombero dell’ex hotel Astor. La angosciante vicenda ha provocato, o acuito, la crisi della coppia. Al momento la Polizia non ha ravvisato profili.